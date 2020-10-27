Son depremler, ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. Son olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte 27 Ekim 2020 Salı günü meydana gelen ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son depremler...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 25 EKİM 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: