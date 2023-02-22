Son dakika depremler listesi bugün... 6 Şubat tarihinde meydana gelen peş peşe depremlerin ardından son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde yaşanan üst üste depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar daha yaşandı. İşte 22 Şubat 2023 Çarşamba yaşanan son depremler...