MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Sabaha karşı 04:45 sularında Doğanşehir'de 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntıyı 06:39'da 1.4 büyüklüğündeki sarsıntı takip etti. 06:43'te ise Darende'de 1.6, 07:01'de ve 08:35'te Yeşilyurt'ta iki tane 2.3 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti.