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10 ili vuran depremde bilanço ağırlaşıyor! Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı açıklandı!

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya, Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayıları AFAD tarafından açıklanıyor. İşte, Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı son durum...

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  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı güncellenmeye devam ediyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu.  Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya, Kahramanmaraş'ı vuran depremin 10.gününde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından netleşiyor. İşte, Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri ve deprem ölü sayısı, yaralı sayısı...
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "35 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybetti, 105 bin 505 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    DEPREMLER 10 İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    BÖLGEDE GÖREV YAPAN PERSONEL SAYISI 233 BİN 320'YE ULAŞTI!

    AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233.320 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır. 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır.
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    80 BİN 863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edilmiştir. 
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    TÜRKİYE'DE DEPREM FIRTINASI YAŞANDI

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana gelmiştir" denildi.
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    PAZARCIK'TA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    TGC BAYRAKTAR'DA TEDAVİLER SÜRÜYOR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun’da demirlenen Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar’ın bölgedeki yaralı vatandaşlara tedavi hizmetinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

    MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İskenderun’da demirleyen Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Bayraktar gemisinde, depremde yaralanan vatandaşlarımıza aralıksız tedavi hizmeti veriliyor” ifadelerine yer verildi. (İHA)
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    81 İLDE OKULLAR 20 ŞUBAT'A KADAR KAPALI OLACAK

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ülke genelinde bütün okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini duyurdu. Bakan Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!

    Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illeri genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    ÜNİVERSİTELER YAZ MEVSİMİNE KADAR TATİL

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, tüm üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

    DEPREMZEDELER KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLECEK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek yurtlar misafirhane olacak. Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler" açıklamasında bulundu.
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri
  • DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA | 10 ili vuran Kahramanmaraş depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı? 15 Şubat 2023 deprem haberleri

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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