Meydana gelen son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Adana ve Bitlis'te yaşanan sarsıntı ile 25 Haziran Pazar son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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