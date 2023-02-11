Deprem ölü ve yaralı sayısı...Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük hasara yol açam depremde son durum vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 10 ili vuran depremde son dakika gelişmeleri AFAD tarafından açıklanırken deprem ölü sayısı ve güncel deprem yaralı sayısı artıyor. AFAD tarafından yapılan deprem son durum açıklaması ile 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığı açıklandı. İşte, Depremde kaç kişi öldü? sorusunun yanıtı ve deprem son dakika gelişmeleri...