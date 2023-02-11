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10 ili vuran depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 20 bini geçti! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilde yıkıcı hasara neden oldu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük can kaybına neden olan depremin ardından afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'yi yasa boğan depremde son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, deprem ölü sayısı ve güncel deprem yaralı sayısı bilançosu ağırlaşıyor. İşte, 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı, yaralı sayısı ve deprem son dakika gelişmeleri...

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  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

    Deprem ölü ve yaralı sayısı...Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük hasara yol açam depremde son durum vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 10 ili vuran depremde son dakika gelişmeleri AFAD tarafından açıklanırken deprem ölü sayısı ve güncel deprem yaralı sayısı artıyor. AFAD tarafından yapılan deprem son durum açıklaması ile 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığı açıklandı. İşte, Depremde kaç kişi öldü? sorusunun yanıtı ve deprem son dakika gelişmeleri...
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

    DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

    TÜRKİYE'DE DEPREM FIRTINASI YAŞANDI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

    DEPREMLER 10 İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

    DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremdebyaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

    80 BİN 863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; "Afet bölgesinden tahliyelerimiz #AFAD koordinasyonunda devam ediyor. Jandarma tarafından oluşturulan tahliye noktalarından yürütülen tahliye çalışmalarında şimdiye kadar; karayolu, demiryolu, havayolu aracılığıyla toplam 80.863 vatandaşımız tahliye edilmiştir" denildi.
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

    TGC BAYRAKTAR'DA TEDAVİLER SÜRÜYOR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun’da demirlenen Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar’ın bölgedeki yaralı vatandaşlara tedavi hizmetinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

    MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İskenderun’da demirleyen Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Bayraktar gemisinde, depremde yaralanan vatandaşlarımıza aralıksız tedavi hizmeti veriliyor” ifadelerine yer verildi. (İHA)
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

    7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

    81 İLDE OKULLRA 20 ŞUBAT'A KADAR KAPALI OLACAK

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ülke genelinde bütün okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini duyurdu. Bakan Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

    GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!

    Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illeri genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

    10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?
  • DEPREM SON DAKİKA: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Gaziantep deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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