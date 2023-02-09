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Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde 6 Şubat günü sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Milyonlarca kişiyi etkileyen depremin yıkıcı etkisi çevre 10 ilde hissedildi. Depremden etkilenen illerden biri de Şanlıurfa oldu. Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısını haberimizde derledik. İşte Şanlıurfa'da son durum, ölü ve yaralı sayısı...

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  • Depremde ağır tablo! Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Şanlıurfa'da kaç kişi öldü ve yaralandı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ölü ve yaralı sayısı gelmeye devam ediyor.  Zamana karşı yarışın sürdüğü deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin etkilediği iller arasında yer alan Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı bilgisi paylaşıldı. Peki, "Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?" İşte deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı...
  • Depremde ağır tablo! Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Şanlıurfa'da kaç kişi öldü ve yaralandı?

    ŞANLIURFA'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

    AFAD, Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin diğer illere sevk edildiğini açıkladı.

     
  • Depremde ağır tablo! Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Şanlıurfa'da kaç kişi öldü ve yaralandı?

    DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi.
  • Depremde ağır tablo! Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Şanlıurfa'da kaç kişi öldü ve yaralandı?

    İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI! 

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
  • Depremde ağır tablo! Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Şanlıurfa'da kaç kişi öldü ve yaralandı?

    KAHRAMANMARAŞ'TA 7.6 ŞİDDETİNDE YENİ DEPREM!

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • Depremde ağır tablo! Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Şanlıurfa'da kaç kişi öldü ve yaralandı?

    TÜRKİYE GÜNE DEPREM İLE UYANDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gazaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. 
  • Depremde ağır tablo! Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Şanlıurfa'da kaç kişi öldü ve yaralandı?

    İLK DEPREM PAZARCIK'TA 7.4 ŞİDDETİNDE OLDU! 

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

    Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.
  • Depremde ağır tablo! Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Şanlıurfa'da kaç kişi öldü ve yaralandı?

    GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
  • Depremde ağır tablo! Deprem sonrasında Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Şanlıurfa'da kaç kişi öldü ve yaralandı?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ VALİSİ COŞKUN'U ARADI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

    Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u aradı.

    Erdoğan, Coşkun'dan depremle ilgili bilgi aldı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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