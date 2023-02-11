Depremde kaç bina çöktü? Resmi rakam açıklandı...

Depremin bilançosu artmaya devam ediyor. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilimizde adeta bir yıkıma yol açtı. Binlerce bina yıkılırken şu anki belirlemelere göre 20 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. 80 bini aşkın kişi yaralı olarak kurtulurken enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları da sürüyor. Öte yandan, depremin bilançosu da günbegün ortaya çıkıyor. Yetkililer tarafından ilk etapta 6 bin olarak açıklanan yıkılan bina sayısı, en son açıklama ile beraber artış gösterdi. Peki, depremde kaç bina çöktü? İşte, resmi rakamlarla depremde hasar gören ve yıkılan bina sayısı...