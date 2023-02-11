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Depremde kaç bina çöktü? Resmi rakam açıklandı...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem büyük hasara yol açtı. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle 20 bini aşkın kişi hayatını kaybederken enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin bilançosu da ortaya çıkmaya başladı. Yetkililer tarafından depremde çöken ve hasar gören bina sayısı ile ilgili açıklama geldi.

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  • Depremde kaç bina çöktü? Resmi rakam açıklandı... 2023 Depremde kaç bina hasar gördü?

    Depremin bilançosu artmaya devam ediyor. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilimizde adeta bir yıkıma yol açtı. Binlerce bina yıkılırken şu anki belirlemelere göre 20 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. 80 bini aşkın kişi yaralı olarak kurtulurken enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları da sürüyor. Öte yandan, depremin bilançosu da günbegün ortaya çıkıyor. Yetkililer tarafından ilk etapta 6 bin olarak açıklanan yıkılan bina sayısı, en son açıklama ile beraber artış gösterdi. Peki, depremde kaç bina çöktü? İşte, resmi rakamlarla depremde hasar gören ve yıkılan bina sayısı...
  • Depremde kaç bina çöktü? Resmi rakam açıklandı... 2023 Depremde kaç bina hasar gördü?

    DEPREMİN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

    Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük bir yıkıma yol açtı. Bölgede teyakkuz yaşanırken AFAD başta olmak üzere AFAD, tarafından yapılan açıklamada 20 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirildi.

    AFAD ayrıca, yıkılan bina sayısını da açıkladı.
  • Depremde kaç bina çöktü? Resmi rakam açıklandı... 2023 Depremde kaç bina hasar gördü?

    DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    AFAD, depremde, 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkıldığını açıkladı.
  • Depremde kaç bina çöktü? Resmi rakam açıklandı... 2023 Depremde kaç bina hasar gördü?

    VARANK: ÜRETİME ZARAR VERECEK YIKIM OLMADI

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ardından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu:

    "Kayıplarımız var. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Afetten etkilenen bölgeler aslında sanayi anlamında da Türkiye'nin en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor.
  • Depremde kaç bina çöktü? Resmi rakam açıklandı... 2023 Depremde kaç bina hasar gördü?

    Gerek bakanlıktaki arkadaşlarımız gerekse diğer bakanlıklarla birlikte olayı sıcak şekilde takip ediyoruz. Üretim tesislerimiz ve sanayicilerimile irtibat halinde süreci en güzel şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

    Gerek organize sanayi bölgeleri ve dışındaki üretim tesislerinde üretime zarar verecek herhangi yıkımın olmadığını görüyoruz. Bu bizimaçımızdan sevindirici.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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