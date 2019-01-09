Depreme en dayanıklı bina için yarışacak üniversiteler belli oldu

İnşaat mühendisliği öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı, analizi ve model yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen ve beşinci yılına giren Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın ön kayıt dönemi sona erdi.
Yarışmaya başvuranlar arasında 24 takım ön elemeyi geçerken, elemeyi geçen inşaat mühendisleri ve mimar adayları, DASK'ın göndereceği malzemelerle Teknik Şartname 'ye uygun bir şekilde bina maketi hazırlayacaklar. Son aşamada 7-8-9 Nisan 2019 İstanbul Osmanlı Arşivleri'nde düzenlenecek büyük yarışma finalinde bina maketlerinin şartnameye uygunlukları ve depremi simüle eden sarsma masası üzerindeki performansları değerlendirilecek.
DERECEYE GİRENE ÖDÜL
Kuvvetli yer hareketlerinden herhangi birinde yıkılmayan binalar arasından, değişik parametrelerle değerlendirilerek belirlenecek en başarılı tasarım ve uygulamayı yapan takım yarışmanın birincisi olacak. Yarışmada dereceye giren ilk üç takımın yanı sıra en iyi mimari, en iyi deprem performansı, en iyi sunum ve iletişim becerisi ile yarışma ruhuna sahip takımlar da ödüllendirilecek.
DASK Koordinatörü İsmet Güngör, şunları söyledi: “Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz yarışmamızın gördüğü ilgiden son derece memnunuz. Tüm başvurular, proje ön şartnamesinde belirtilen içerik doğrultusunda, jüri ve Teknik Danışma Kurulu tarafından titizlikle değerlendirildi ve finalist takımlar bu değerlendirme sonucunda belirlendi. Başvuruda bulunan tüm takımlara ve onlara yol gösteren değerli hocalarımıza teşekkür ederken, tüm yarışmacı takımlara şimdiden başarılar diliyorum. Ayrıca DASK olarak, ön elemeden geçemeyen takımlara da akademik hayatlarında başarılar diliyor ve bir sonraki yarışmamıza başvurularını mutlaka beklediğimizi belirtmek istiyorum.”
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