7.7 yolu bu hale getirdi! Depremin ardından Hatay'da yolda oluşan büyük çatlaklar böyle görüntülendi - Gündem haberleri

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Reuters / HABERTURK.COM

Reuters haber ajansının servis ettiği drone görüntüleri, depremin ardından Hatay Halep yolunda oluşan çatlakların büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Türkiye, 6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle derinden sarsıldı. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'yı ciddi şekilde etkiledi. Türkiye'yi sarsan deprem Suriye'de de hissedildi, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Depremlerin ardından Hatay'da yolda meydana gelen büyük çatlaklar oluşmuştu. Reuters'ın servis ettiği görüntülerde, Hatay Halep yolunda meydana gelen çatlakların büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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