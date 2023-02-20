Depremin ardından sosyal medya bu binaları konuşuyor

GENİŞLİĞİ İKİ METRE!

Sosyal medyada konuşulan başka bir yapı ise İzmit'te. Bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan sekiz katlı bina, mimarisiyle görenleri şaşırttı. DHA'nın detaylarına göre; Biri üç, diğeri iki katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor.