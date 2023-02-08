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Deprem.io nedir ve nasıl kullanılır? Deprem.io uygulaması ne işe yarıyor?

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük depremin ardından yurt genelindeki gönüllü yazılımcılar, Deprem.io adından bir imece platformu oluşturdu. Depremzedelere yardım etmek ve depremzedelerin yardım almasını sağlayan uygulama ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Deprem.io nedir ve nasıl kullanılır? Deprem.io uygulaması ne işe yarıyor? Deprem.io hakkında bilgiler

    Milyonlarca vatandaşımızı etkileyen Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri, tüm ülkemizde derin bir üzüntüye yol açtı. Söz konusu depremin ardından yardım etmek isteyen vatandaşlarımız ve depremden etkilendiği için yardım arayan vatandaşlarımız için gönüllü yazılımcılar Deprem.io adında bir uygulama geliştirdi. İşte, uygulamaya dair bilinmesi gerekenler...
  • Deprem.io nedir ve nasıl kullanılır? Deprem.io uygulaması ne işe yarıyor? Deprem.io hakkında bilgiler

    DEPREM IO UYGULAMASI NEDİR?

    Deprem.io da gönüllü yazılımcılar tarafından hayata geçirilmiş bir imece platformu. Hem yardım etmek isteyenleri hem de yardıma ihtiyacı olanları bir araya getiriyor. Platformda "Yardım Al" sekmesinin altında üç ana başlık bulunuyor; Ben/Tanıdığım Enkazda, Gıdaya İhtiyacım Var ve Isınmaya İhtiyacım Var. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın erişimleri pek mümkün olmasa da kendi çevremden örnek vermem gerekirse birçok tanıdığımın kendi yakınlarını enkaz altında aradığını ve birçoğunun da bu süreçte çaresiz kaldığını öğrendim. Deprem.io gibi platformlarla birçok kişi tanıdıklarına daha fazla ekibin ve gönüllünün ulaşmasını sağlayabilir.
  • Deprem.io nedir ve nasıl kullanılır? Deprem.io uygulaması ne işe yarıyor? Deprem.io hakkında bilgiler

    Ayrıca sosyal medyada depremden kurtulan çoğu vatandaşımızın en başta ısınma konusunda sıkıntılar yaşandığını da gördüm. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede bu bölgelere ihtiyaç odaklı yardımlar ulaştırmak önemli. Bu yüzden aslında ısınma ihtiyacı sekmesinin olması da elzem. 

    Platformda "Yardım Listeleri" başlığı altında girilen verilerin sonuçlarını listeler halinde görebilirsiniz. Enkaz altında olanların yanı sıra gıda ve ısınma ihtiyacı olan kişilere ulaşabilirsiniz. 
  • Deprem.io nedir ve nasıl kullanılır? Deprem.io uygulaması ne işe yarıyor? Deprem.io hakkında bilgiler

    Deprem.io'da sol üstte "Yararlı Linkler" başlığı da mevcut. Buradan arama kurtarma ekiplerine, kalacak yerlere de ulaşabilmek mümkün. Ayrıca sağ üstteki iletişim kısmında deprem.io ekibiyle iletişime de geçilebilir.

    Umuyoruz bölgedeki vatandaşlarımız en kısa sürede ihtiyaçlarına kavuşabilir ve yardım bulabilir.

    Kaynak: Webrazzi

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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