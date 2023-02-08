DEPREM IO UYGULAMASI NEDİR?



Deprem.io da gönüllü yazılımcılar tarafından hayata geçirilmiş bir imece platformu. Hem yardım etmek isteyenleri hem de yardıma ihtiyacı olanları bir araya getiriyor. Platformda "Yardım Al" sekmesinin altında üç ana başlık bulunuyor; Ben/Tanıdığım Enkazda, Gıdaya İhtiyacım Var ve Isınmaya İhtiyacım Var. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın erişimleri pek mümkün olmasa da kendi çevremden örnek vermem gerekirse birçok tanıdığımın kendi yakınlarını enkaz altında aradığını ve birçoğunun da bu süreçte çaresiz kaldığını öğrendim. Deprem.io gibi platformlarla birçok kişi tanıdıklarına daha fazla ekibin ve gönüllünün ulaşmasını sağlayabilir.