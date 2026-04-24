        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Derbide gözler kalecilerde: Aslan 11, Kanarya 10 maçı gol yemeden tamamladı!

        Derbide gözler kalecilerde: Aslan 11, Kanarya 10 maçı gol yemeden tamamladı!

        Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır 23 maçta 19 gol yerken, Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise görev aldığı 23 müsabakada kalesinde 23 gol gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 10:54 Güncelleme:
        Derbide gözler kalecilerde!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu derbiyle birlikte ligin en az gol yiyen takımları karşı karşıya gelecek.

        Sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü 23 golle bu alanda ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise 30 golle üçüncü sırada bulunuyor. Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 11, Kanarya da 10 maçı gol yemeden tamamladı.

        Derbide gözler aynı zamanda kalecilerde olacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır 23, Günay Güvenç de 7 mücadelede görev aldı. Sarı-lacivertlilerde ise Ederson 23, İrfan Can Eğribayat 3, Tarık Çetin 2, Mert Günok ve şu an kadroda olmayan Dominik Livakovic 1'er müsabakada oynadı.

        Ligdeki 30 karşılaşmada Uğurcan 19 gol yerken, 7 maçta da kalesini gole kapadı. Ederson ise kalesinde 23 gol görürken, 8 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçeli DEM'lilerle tokalaştı

        MHP Lideri Bahçeli TBMM'deki resepsiyonda DEM'lilerle tokalaştı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        15 yaşında kalbine yenildi
        15 yaşında kalbine yenildi
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti