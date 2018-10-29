Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın İddaa oranları belli oldu. Şirket, Galatasaray'ı 1.65'lik oranla favori gösterdi. Fenerbahçe'nin galibiyetine verilen oran 3.40 olurken, beraberliğin oranı ise 3.30 oldu.

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