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Haberler Gündem Eğitim Tarih Derebeylik Sistemi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Derebeylik Rejimi Nasıl Ortaya Çıktı Ve Yıkıldı?
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Derebeylik sistemi nedir, özellikleri nelerdir? Derebeylik rejimi nasıl ortaya çıktı ve yıkıldı?

Derebeylik Sistemi ya da Feodalizm olarak bilinen düzen; Orta Çağ’da ortaya çıkan ve özellikle Batı Avrupa’da uygulanmış bir idare biçimidir. Ekonomik, sosyal ve siyasi bir sistem olan bu feodal yönetim, Roma İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından yaşanan siyasal boşluk ortamında ortaya çıkmıştır. Toprak ekonomisine dayanan ve halk arasında sınıf ayrılıklarını pekiştiren derebeylik sistemi nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Derebeylik Sistemi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Derebeylik Rejimi Nasıl Ortaya Çıktı Ve Yıkıldı?
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Batı Avrupa coğrafyasında ortaya çıkan ve toprak ile o toprak üzerine yaşayan halkı, tek bir kişinin malı sayan derebeylik sistemi özellikleri nelerdir? Derebeylik sistemi nasıl yıkıldı? İşte, tüm detaylar…

Derebeylik Sistemi Nedir?

Orta Çağ Batı Avrupa’sında ortaya çıkan ekonomik, siyasi ve sosyal bir düzen olan derebeylik sistemi toprağa dayalı bir sistemdir. Senyör ya da Lord olarak isimlendirilen toprak sahiplerinin, bu topraklar üzerine serf olarak isimlendirilen köylüleri çalıştırması ve onlara az bir pay vererek, geri kalanı kendisine alması olarak tanımlanan derebeylik sistemi, yaklaşık 600 yıl boyunca Avrupa’ya damgasını vurmuştur.

Derebeylik Sistemi Nasıl Ortaya Çıktı?

Roma İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından, Avrupa siyasi ve ekonomik açıdan büyük bir gerileme dönemine girmiştir. Bu dönemde yaşanan siyasi boşluk ve ardından gelen güven problemleri, derebeylik ismi verilen bu feodal yönetim anlayışının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Ortaya çıkan bu yeni sistemde, feodal bey ya da derebeyi olarak isimlendirilen kişiler toprak sahibi olan Lord ve Senyörlerdir. Geniş toprakları içine alan ve birkaç köyden meydana gelen bu topraklar malikâne olarak adlandırılmış ve bu toprak üzerinde yaşan köylüler de bu topraklarda çalışmışlardır. Keskin bir hiyerarşiye sahip olan bu düzende, toprak üzerinde çalışan ve en alt sınıfa mensup olan köylüler serf olarak tanımlanmıştır.

Derebeyine ait olan topraklar üzerinde çalışan ve üretim yapan köylüler, yalnızca yaşamalarına yetecek kadar olan kısmı kendilerine alırlar; geri kalanı ise hem toprak sahibi hem de serflerin sahibi olan derebeyine bırakırlardı. Büyük payı kendisine alan derebeylerin görevi ise o topraklar üzerinde yaşamakta olan serflerin güvenliğini sağlamaktı.

Derebeylik Sistemi Özellikleri

Orta Çağ’da, Batı Avrupa’da uygulanan ve kapalı bir ekonomik model olan derebeylik sistemi özellikleri şu şekilde listelenebilir:

  • Roma İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından Batı Avrupa’da ortaya çıkmıştır.
  • Toplum kral, soylular ve halk olarak üç sınıfa ayrılmış olsa da hiyerarşinin tepesinde bulunan kral mutlak yetkilere sahip değildir.
  • Feodalizmde üretimin temel aracı olan toprak, derebeyleri arasında paylaştırılmıştır.
  • Feodal beyler, üretim araçlarının yanı sıra askeri güce de sahiptirler.
  • Feodal düzende dinin de önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu dönemde Papaların yetkileri krallardan fazladır.
  • Papalığın da etkisiyle feodalizm; insanlara tanrının buyruğu olarak aktarılmış ve bu şekilde köylüler baskı altına alınmıştır.
  • Feodalizmde skolastik düşünce hâkimdir ve ruhban sınıfının da serfler üzerinde büyük bir baskısı bulunmaktadır.
  • Feodalizm, ekonomik bir sistem olarak dışa kapalı bir ekonomik modeldir ve farklı topluluklar arasındaki ilişkiler oldukça sınırlıdır.
  • Kapalı bir ekonomik sistem olması ticaretin gelişmesini engellenmiştir. Bu sebepten, feodalizmde iş bölümü ve rekabet gibi dinamikler bulunmamaktadır.

Derebeylik Sistemi Nasıl Yıkıldı?

Avrupa’da yaklaşık olarak 600 yıl boyunca etkinliğini sürdüren derebeylik sisteminin yıkılmasında etkili olan sebepler şu şekildedir:

  • Ateşli silahların kullanılmasıyla birlikte güçlü surlarla korunan malikânelerin güvenliğinin sarsılması.
  • Coğrafi Keşifler ile birlikte gelişen ticaretle, yeni şehirlerin kurulması ve insanların tarımsal üretim yapılan köylerden buralara göç etmesi.
  • Veba salgını sebebiyle ortaya çıkan insan kaybı ve bu durumun tarımsal üretime yansıması.
  • Merkezi krallıkların, ortaya çıkan yeni burjuva sınıfının desteğini alması ve kendilerine ait güçlü ordular kurmaları.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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