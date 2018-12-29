Turkcell tarafından geliştirilip, ardından diğer operatörlerin müşterilerinin de kullanımına açılan dijital yayıncılık platformu Dergilik, 2018 yılına ilişkin kullanım verilerini açıkladı.
Türkiye’deki popüler dergiler, ulusal ve yerel günlük gazetelerinin yanı sıra 2018’de yabancı dergileri de platformuna ekleyen Dergilik’te yıl sonu itibarıyla 500’ü yerli 900’ü yabancı olmak üzere 1400 dergi ve 50 gazete yer aldı.
Dergilik’in rafındaki yayınlar yılın 12 ayında toplam 80 milyon kez indirilerek geçen yılki rekorunu kırdı. 2017’ye göre indirilen dergi sayısı 50 milyon artışla 70 milyona, gazete sayısı ise 8 milyon artışla 11.2 milyona ulaştı.
6 milyon farklı kullanıcıya ulaşan Dergilik’in aktif kullanıcı sayısı 1.5 kat artmış oldu. 2018’de en çok okuyan 5 şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Bursa olarak yer aldı.
EN ÇOK NELER OKUNUYOR?
Tüm operatör müşterilerinin Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirebildiği Dergilik uygulamasında, yayınlara aylık abone olunabildiği gibi tek tek de satın alma yapılabiliniyor.
Dergilik platformu, pek çok yayının tirajlarına da olumlu katkılar sundu. Mizah, kadın-magazin ve iş dünyası dergilerinin ağırlıklı okunduğu dergiler ve gazetelerin indirilme sayısı bir yılda üç kat arttı.
Mizahta en beğenilen yayınlar Uykusuz, Leman, Postkes olurken, Kadın ve Magazin dergilerinde ilk üç sırada Elle, Hello Türkiye ve Cosmopolitan yer aldı. İş dünyasının en çok okunan dergileri ise Para, Bloomberg Businessweek ve Ekonomist olarak sıralandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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