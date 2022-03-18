'İnandırıcı olsun diye' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Derviş Zaim, 'Flaşbellek' adlı sinema filminde neden Arap oyunculara rol verdiğini şöyle açıklad. Pandemi vizyon tarihini biraz geciktirdi ama sonunda buluşacağız. Oyuncu kadromuz dan çok memnunum Arap dünyasının en büyük iki oyuncusu Saleh Bakri, Sara El Debuch filmde rol aldı ve film Arapça çekildi. Suriye ile ilgili ve Suriye savaşıyla ilgili bu denli geniş bir film ilk kez yapıldı. Bu yüzden çok kolay yapılamayacak bir projeyi gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle Arap oyuncularla çalışmamım sebebi daha inandırıcı olması içindi. Arap dünyasını çok etkileyecek bir film olacak. Filmi çekerken Suriye savaşı vardı şimdi de Rusya - Ukrayna savaşı var. Ben bir sinemacı olarak konuşuyorum. Bu savaşların sadece Türkiye’ye etkisi değil, orada yaşananların da işlenmesi gerekir. Flaşbellek böyle bir film. Sinemanın gücünden faydalanan bir film. Bir film her şeyi değiştirmez ama film olmadan da değişmez.

'Flaşbellek'te uzun ve önemli uluslararası kariyeriyle tanınan usta görüntü yönetmeni Andreas Sinanos da görev aldı. Ustaların yanı sıra Suriye savaşında yurtlarını, ailelerini kaybeden genç oyuncular da var. 'Şeza' rolünü üstlenen Hanin Abaji ile filmde üçü de rol alan Hedi, Bisen ve Favaz Ömer kardeşler, film ile bir nebze de olsa hikâyelerini anlatma fırsatını yakalamış oldu.

'Flaşbellek', Suriye’de yarım milyondan fazla insanın kaybına rağmen halen devam eden savaşı hikaye ediyor. Gerçek bir olaydan yola çıkan hikâyenin kahramanları derin çelişkilerinden sıyrılıp gerilim ve bilinmezlerle dolu geleceklerine adım atıyorlar. Bize kalan koltuklarımıza yaslanıp bu insani hikayeyi taze bir bakışla izlemek oluyor. Filmde savaş esnasında aldığı yara nedeniyle konuşmakta zorlanan 'Ahmet'in başından geçenler ironik hikayenin temelini oluşturuyor. 'Ahmet' hayatını korumak için ya susmalı, ya da ölümü göze alıp şahit olduğu berbat şeyleri kamuoyuna aktarmalıdır.