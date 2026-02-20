Canlı
        Haberler Gündem Politika Dervişoğlu'ndan komisyon raporu açıklaması | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu'ndan komisyon raporu açıklaması

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin, "Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tek bir millet olarak değil kardeş halklar, topluluklar, kimlikler toplamı olarak tanımlayan şifreli bir dil kullanıyor." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 16:34 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:34
        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, raporun her bir maddesini hukuk diliyle ve suni bir siyasi nezaketle tartışabileceklerini söyledi.

        AA'da yer alan habere göre raporun fikri ve vicdani olarak bir "sefalet manifestosu" olduğunu savunan Dervişoğlu, "Yazılanlarla hukuk devleti, demokrasi, kardeşlik, insan hakları ve Meclis üstünlüğü gibi kavramların, tutuksuz yargılama, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi birkaç asırlık beşeriyet kazanımlarının keşfedildiği ilan edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Raporda "Türkiye'nin üniter yapısını gevşetecek, ulus devlet anlayışını tartışmaya açacak" ifadelere yer verildiğini öne süren Dervişoğlu, şöyle konuştu:

        "Türkler, Kürtler, Araplar ve diğer kardeş halklar denilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tek bir millet olarak değil, etnik toplulukların toplamı gibi tanımlama gafletine düşülmüştür. Hatırlatırım, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bunu söyleyen ben değil, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye Büyük Millet Meclisi kardeş halklar konfederasyonu kurmak için değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini yaşatmak için vardır. Komisyoncu rapor diyor ki 'Kürdün onuru, Türkün gururu korunmalı.' Bu Numan Kurtulmuş'un sıklıkla tekrarladığı bir ifadedir. Bu devlet vatandaşının onurunu ve gururunu etnik kökenine göre mi koruyacaktır? Devletin görevi her vatandaşın onurunu ve gururunu korumaktır. Etnik kategorilere göre onur ve gurur dağıtan bir anlayış, üniter devleti değil, kimlikler federasyonunu doğurur."

        Dervişoğlu, "Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tek bir millet olarak değil kardeş halklar, topluluklar, kimlikler toplamı olarak tanımlayan şifreli bir dil kullanıyor. Eğer bu dili kabul ederseniz hiçbir şüpheye yer yoktur ki yarın Anayasanın vatandaşlık tanımı tartışılır, öbür gün yerel özerklik konuşulur sonra da federasyon masaya gelir." dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "103 yıllık Cumhuriyeti ve milli üniter yapıyı, bir terör örgütü elebaşının emellerine teslim etmeyeceklerini", bu sürecin sonuna kadar karşısında olacaklarını kaydetti.

