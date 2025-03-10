Derya Uluğ'dan sevgiliyle romantik paylaşım
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından sevgilisi Asil Gök ile paylaştığı romantik anları, takipçileriyle buluşturdu
Uzun süredir Asil Gök ile aşk yaşayan Derya Uluğ, sosyal medya hesabından sevgilisiyle paylaştığı romantik fotoğrafları takipçileriyle buluşturdu.
Şarkıcı, sahnede birlikte oldukları, sarıldıkları ve sevgilisini öptüğü anları 1.2 milyonluk takipçili hesabından paylaştı.
Derya Uluğ, sosyal medya paylaşımlarına kırmızı kalp emojisi ekleyerek paylaşımlarına duygusal bir anlam kattı.
Fotoğraflar: Instagram