Derya Uluğ: Şebnem Ferah'ı özledik

"ŞEBNEM FERAH'I ÇOK ÖZLEDİK"

Şebnem Ferah seslendirdiği 'Can Kırıkları' şarkısını Harbiye konserinde seslendiren ve dijital platformlara yükleyen Derya Uluğ'un yorumu çok beğenilmişti. Yorumlar hakkında hisleri sorulan Uluğ; "Bu ülke için çok önemli bir sanatçı. Sadece sesiyle değil, aynı zamanda çok iyi bir besteci ve söz yazarı. Ayrıca düzenleme de yapan ciddi bir müzisyen. Onun kıymetini küçük yaşımdan beri biliyorum. Onu çok özledik. Şarkılarını yıllardır dinlediğim için altından kalkması zor bir yüktü. Kendimce yorumlamaya çalıştım. Beğenildi ve dinleyenler şaşırdı. Şebnem Ferah gibi büyük bir ismin kendi yazdığı şarkıyı hep onun sesinden dinlemişlerdi. Benim yorumum da genel olarak beğenildi" ifadesini kullandı.