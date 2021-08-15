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Destek için başvuru süresi uzatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) faydalanacak lisanslı elektrik üretim santralleri için bir sonraki yıla ilişkin başvuru süresini 30 Kasım'a uzattı.

Destek için başvuru süresi uzatıldı
AA

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) kapsamında bir sonraki yıl YEKDEM'den faydalanmak isteyen yatırımcılar, her yıl 31 Ekim tarihine kadar başvuruda bulunabiliyor ve YEKDEM'den faydalanabilecek lisanslı elektrik üretim tesislerinin listesi 30 Kasım itibarıyla kamuoyuna ilan ediliyordu.

EPDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, kurul kararıyla, bir sonraki yıla ait YEKDEM başvurularında son tarihi 30 Kasım, YEKDEM'den faydalanabilecek lisanslı elektrik üretim tesislerinin nihai listesinin kamuoyuna duyurulma tarihi ise 31 Aralık olacak şekilde mevzuat değişikliğine gidildi.

YEKDEM başvurularının son alınma tarihi bir ay ötelenerek 30 Kasım tarihine kadar işletmeye geçebilecek üretim tesislerine bir sonraki yıl YEKDEM'e katılma hakkı tanındı.

Yetkililer, 2022 yılı YEKDEM başvurularının gelecek aydan itibaren alınmaya başlanmasının planlandığını ifade etti.

Daha önce yenilenebilir enerji santrallerine dolar bazlı destek sağlanan YEKDEM'de 1 Temmuz'dan itibaren devreye giren santraller için Türk lirasıyla destek dönemi başladı. Hidroelektrik santrallerinin kilovatsaat başı üretimine 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için 32 kuruş ve jeotermal enerji santrallerinin kilovatsaat başı üretimi için 54 kuruş alım garantisi sağlanıyor.

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