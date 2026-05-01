        Destek paketi ve vergi indirimi memnuniyet yarattı

        Küresel jeopolitik risklerin turizm üzerindeki baskısı artarken, 60 milyar liralık destek paketi ve konaklama vergisinin %1'e düşürülmesi sektörde memnuniyet yarattı

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 13:16
        Turizm sektörünü desteklemek amacıyla kapsamlı adımlar devreye alındı. Turizm Destek Paketi ile sektöre 60 milyar lira tutarında ilave teminat ve kredi imkânı sağlanırken, finansmana erişimin kolaylaştırılması hedeflendi.

        Maliyetleri düşürmeye yönelik bir diğer kritik düzenleme ise konaklama vergisinde yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, konaklama vergisi oranı 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekonomide stratejik sektör olarak konumlandırılan turizm, küresel risklere karşı geliştirilen politikaların merkezinde yer almaya devam ediyor. Türkiye, son dönemde yaşanan güvenlik krizlerine rağmen bölgesinde “istikrar adası” olarak öne çıkarken, bu durumun turizm verilerine de yansıdığı görülüyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde turizm gelirleri yıllık bazda yüzde 4,2 arttı.

        Sektörde yalnızca finansal destekler değil, sahada yürütülen aktif yönetim modeli de belirleyici rol oynuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un süreci doğrudan sahada takip ediyor. Havayolu şirketleri, tur operatörleri ve sektör temsilcileriyle yürütülen yoğun temas trafiğiyle talep değişimlerinin anlık olarak değerlendiriliyor.

        Başta Türk Hava Yolları olmak üzere havayolu sektörüyle kurulan yakın iş birliği kapsamında uçuş planlamaları ve kapasite kullanımı dinamik şekilde ele alınırken, farklı pazarlardan gelen rezervasyon eğilimleri ve tüketici davranışları doğrudan sahadan izleniyor. Bu sayede talep odaklı hızlı aksiyonlar geliştirilerek sürecin etkin şekilde yönetilmesi sağlanıyor.

        Dijital mecralardan geleneksel iletişim kanallarına kadar geniş bir yelpazede yürütülen tanıtım faaliyetleriyle Türkiye’nin güvenli ve cazip bir destinasyon olduğu mesajı küresel ölçekte güçlendirilirken, erişilebilirlik ve kapasite yönetimi de sektörün temel odak alanları arasında yer alıyor.

        SEKTÖRDEN DESTEK ADIMLARINA TAM NOT

        Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Başkanı Ali Özdoğan, konaklama vergisinin yüzde 1’e düşürülmesinin sektör tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, düzenlemenin turizmde rekabet gücünü artıracağını ve yatırım ortamını güçlendireceğini ifade etti. Özdoğan, vergi indiriminin özellikle uluslararası pazarlarda Türkiye’nin avantajını artıracağını vurguladı; uygulamanın sektör açısından stratejik ve yerinde bir adım olduğunu dile getirdi.Özdoğan, sektörün ihtiyaç ve önceliklerinin ele alındığı süreçte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile düzenli aralıklarla bir araya gelerek kapsamlı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

        Ali Özdoğan, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a; turizm sektörünün rekabet gücünü artıran, sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan ve yatırım ortamını güçlendiren bu önemli düzenleme dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

        Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı ise kararın küresel rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde sektöre önemli destek sunduğunu belirterek, vergi indiriminin fiyat istikrarına katkı sağlayacağını ve Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendireceğini ifade etti. Yağcı, maliyet baskılarının arttığı mevcut tabloda alınan kararın 2026 hedeflerine ulaşmada önemli bir destek unsuru olacağını vurguladı.

        Yağcı, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a sektörümüz adına teşekkür ederiz. Kamu-özel sektör iş birliği ile Türkiye turizmini daha güçlü bir geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

        AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu da küresel risklerin yoğunlaştığı bir dönemde atılan adımların kritik olduğunu belirterek, 60 milyar liralık Turizm Destek Paketi ve vergi indiriminin sektöre önemli bir nefes aldırdığını kaydetti. Kavaloğlu, sahada yürütülen aktif koordinasyonun ve hızlı karar alma süreçlerinin sektörün dayanıklılığını artırdığını dile getirdi.

        Kavaloğlu, turizmin stratejik sektör olarak konumlandırılması ve güçlü destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti.

        “SEKTÖRÜN MALİ YÜKÜ HAFİFLEYECEK”

        Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, konaklama vergisinin yüzde 1’e düşürülmesini sektör adına memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, söz konusu düzenlemenin özellikle maliyet baskısının arttığı mevcut dönemde işletmelerin yükünü hafifleteceğini ve istihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

        Küresel jeopolitik gelişmelerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğine dikkat çeken Eresin, bu süreçte hayata geçirilen 60 milyar TL’lik Turizm Destek Paketi’nin sektörün finansal dayanıklılığını artıran önemli ve vizyoner bir adım olduğunu vurguladı; atılan bu tür destekleyici adımların turizmin sürdürülebilirliği açısından kritik önemde olduğuna işaret etti.

        Eresin, "Bu adım için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

        “KARAR, TURİZM SEKTÖRÜNE VERİLEN ÖNEMİN SOMUT GÖSTERGESİDİR”

        Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Genel Başkanı Oya Narin, konaklama vergisinin 31 Aralık 2026’ya kadar yüzde 1’e indirilmesini sektör açısından olumlu ve yerinde bir adım olarak değerlendirdi. Narin, turizmin döviz geliri, istihdam ve yatırım boyutlarıyla stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, rekabet gücünü destekleyen her düzenlemenin Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

        Vergi indiriminin maliyet baskısının arttığı ve küresel rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde sektöre önemli bir destek sunduğunu kaydeden Narin, düzenlemenin fiyatlama esnekliği ve talep yönetimi açısından olumlu etkiler doğuracağını ifade etti. Narin, "Turizm sektörü olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy’a ve bu düzenlemede emeği geçen tüm kamu otoritelerine teşekkür ediyoruz." dedi.

