Detoks, probiyotik ve eleme diyetleri: Bağırsak sağlığında 10 büyük efsane

Birçoğumuz için bağırsaklar adeta bir “kara kutu” gibidir: Yiyecek girer, atık çıkar; arada neler olduğu ise çoğu zaman konuşulmaz, hatta merak bile edilmez. Oysa uzmanlara göre bağırsak sağlığı hakkında sessiz kalmak, hem eski efsanelerin sürmesine hem de yeni yanlış bilgilerin yayılmasına zemin hazırlıyor. Gastroenteroloji ve mikrobiyom alanında çalışan uzmanlar, en sık karşılaştıkları 10 miti ve doğrularını paylaşıyor.

MİT 1: HER GÜN TUVALETE GİTMEK ZORUNDASINIZ

Birçok kişi her gün dışkılamıyorsa bunun bir sorun olduğu kanısında. Oysa uzmanlara göre günde üç kez ile haftada üç kez arasında değişen sıklık normal kabul edilebilir. Asıl önemli olan düzeniniz, dışkının kıvamı (aşırı sert ya da sulu olmaması) ve dışkılama sırasında ağrı ya da aşırı zorlanma yaşanmamasıdır.

Ancak şu durumlarda mutlaka bir doktora başvurulmalıdır:

Tuvalette 10 dakikadan uzun kalma

Dışkıda kan

Ani bağırsak alışkanlığı değişikliği

