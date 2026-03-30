İşte Devlet Bahçeli'nin hediyesi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na hediye olarak yolladığı 'Bozkurt' tablosu ortaya çıktı
Giriş: 30.03.2026 - 13:54
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla aramıştı. Bahçeli, 'Yeraltı' dizisinde 'Bozkurt Hanoğlu' karakterini canlandıran Kaygılaroğlu'na, Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtmişti.
Bahçeli ayrıca, "Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.
TABLOYU TESLİM ALDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Devlet Bahçeli tarafından hediye edilen tablonun Kaygılaroğlu'na ulaştığı anlar ortaya çıktı. BengüTürk'ün haberine göre; hediyeyi, MHP'li Volkan Yılmaz'ın teslim ettiği öğrenildi.
