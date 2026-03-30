Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla aramıştı. Bahçeli, 'Yeraltı' dizisinde 'Bozkurt Hanoğlu' karakterini canlandıran Kaygılaroğlu'na, Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtmişti.

Bahçeli ayrıca, "Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

TABLOYU TESLİM ALDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Devlet Bahçeli tarafından hediye edilen tablonun Kaygılaroğlu'na ulaştığı anlar ortaya çıktı. BengüTürk'ün haberine göre; hediyeyi, MHP'li Volkan Yılmaz'ın teslim ettiği öğrenildi.