Devlet Opera ve Balesi'nden konser

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, Sırbistan ve İtalya'dan üç orkestra ile Sırbistan, Türkiye ve Çin'den koro sanatçılarının katılımı ile YouTube ve Facebook üzerinden konser düzenlendi. 'Uzak Ama Birlikte Sanat' konserine tüm sanatçılar evlerinden katıldı.

Türkiye'den Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro Sanatçıları, Sırbistan Ulusal Operası Sanatçıları ve Çin'den katılım sağlayan sanatçılardan oluşan koroya Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, İtalya'dan Benevento Filarmoni Orkestrası ve Sırbistan Ulusal Operası Orkestrası'nın sanatçılarından oluşan bir orkestra eşlik etti. Konserin orkestra şefliğini, bu yıl Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra şefliği görevine başlayan İtalyan Şef Andrea Solinas yaptı.