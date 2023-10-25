Devrim Özkan sosyal medya hesabından kendisine gelen bir çiçeği paylaştı. Notun İspanyolca olmasından dolayı çiçeği, Lucas Torreira'nın gönderdiği yorumlandı.

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Çiçeğe iliştirilen kartta, "Bugün hayatının yeni bir dönemi başlıyor. Sana büyük başarılar diliyorum. Hiç bir zaman ışıltını kaybetme. Sen dünyanın en iyi oyuncususun. Seni seviyorum monito. Sen hayatımın aşkısın" ifadeleri yer aldı.