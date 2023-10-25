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        Haberler Magazin Lucas Torreira, Devrim Özkan'a çiçek mi yolladı? Şaşırtan not - Magazin haberleri

        Devrim Özkan'a çiçek: Seni seviyorum hayatımın aşkım

        Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreira'nın yolladığı şeklinde yorumlanan çiçekleri paylaştı. İspanyolca notun, aşk bezeli cümlelerle kurulduğu görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 18:12 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:20
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        Son dönemin popüler oyunculardan Devrim Özkan'ın, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Devrim Özkan sosyal medya hesabından kendisine gelen bir çiçeği paylaştı. Notun İspanyolca olmasından dolayı çiçeği, Lucas Torreira'nın gönderdiği yorumlandı.

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        Çiçeğe iliştirilen kartta, "Bugün hayatının yeni bir dönemi başlıyor. Sana büyük başarılar diliyorum. Hiç bir zaman ışıltını kaybetme. Sen dünyanın en iyi oyuncususun. Seni seviyorum monito. Sen hayatımın aşkısın" ifadeleri yer aldı.

        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan
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