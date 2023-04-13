Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından açıklama yapmıştı. Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir. Ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler" demişti.