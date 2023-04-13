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Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!

SHOW TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Songül karakterini canlandıran güzel oyuncu Devrim Özkan, kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Son olarak adı Galatasaraylı futbolcuyla aşk dedikodularına karışan Özkan'ın, Instagram'da yayınladığı pozları binlerce beğeni aldı.

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  • Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!

    SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Songül' karakterine hayat veren Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozları dikkat çekti. Ünlü ismin profesyonel çekimlerine binlerce beğeni geldi.
  • Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!

    Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Kastamonuspor maçını tribünden izlemişti. Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Lucas Torreira ise karşılaşma bitmeden oyuncuyu Instagram hesabından takibe başlamıştı.
  • Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!

    Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından açıklama yapmıştı. Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir. Ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler" demişti.
  • Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!

    Enes Kahraman'ın objektifine poz veren Devrim Özkan'ın pozlarına 146 bin beğeni ve 2500'ün üzerinde yorum geldi.
  • Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!

    İşte Devrim Özkan'ın son pozları...
  • Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!
  • Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!
  • Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!
  • Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!
  • Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!
  • Devrim Özkan’dan iddialı pozlar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Instagram’da rüzgar gibi esti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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