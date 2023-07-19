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        Haberler Gündem Eğitim Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

        Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi teknikerliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği bölümü; sağlık kurumları, laboratuvarlar ve endüstriyel tesisler gibi alanlarda enfeksiyon kontrolü ve hijyenin sağlanması için gerekli olan dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi işlemlerinin yönetimi ve uygulanması konularında eğitim veren bir bölümdür.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 11:49
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        Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi teknikerliği bölümü nedir?
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        Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği bölümü nedir? Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği bölümü eğitim süresi kaç yıl? Bu bölümde öğrencilere; enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılan dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi yöntemleri hakkında teorik ve pratik bilgiler aktarılır. Öğrenciler, enfeksiyon kontrolü ve hijyen standartlarının gerekliliklerini anlar ve bu standartları uygulayabilmek için gerekli olan teknik becerileri kazanır.

        Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Dersleri

        Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği bölümü dersleri; sağlık kurumları, laboratuvarlar ve endüstriyel tesisler gibi alanlarda enfeksiyon kontrolü ve hijyen sağlama konusunda yetkinlik kazanmayı hedefler. Öğrenciler dersler aracılığıyla enfeksiyon etkenlerini, mikroorganizmaların yayılma yollarını, hastalık etkenlerini ve enfeksiyon kontrolünün temel prensiplerini öğrenirler. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektanların seçimini ve kullanımını, sterilizasyon tekniklerini ve yöntemlerini ayrıntılı olarak öğrenirler. Ayrıca hijyen ve sanitasyon prensiplerini, tıbbi cihazların dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu, enfeksiyon kontrol protokollerini ve güncel teknolojik gelişmeleri de kapsayan dersler alırlar.

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        • Dezenfeksiyon Yöntemleri ve Uygulamaları
        • Sterilizasyon Teknikleri ve Cihazları
        • Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Kontrolü
        • Tıbbi Aletlerin Temizliği ve Bakımı
        • Hastane Hijyeni ve Ortam Dezenfeksiyonu
        • Sterilizasyon İşlemlerinde Kalite Kontrolü
        • Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Tedbirleri
        • Sağlık Kuruluşlarında Antisepsi Uygulamaları
        • Hastane Atıklarının Yönetimi ve Dezenfeksiyonu
        • Meslek Etik ve İletişim Becerileri

        Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği bölümü 2 yıllık bir ön lisans programı olarak yürütülmektedir. Ancak üniversiteler ve eğitim kurumları arasında farklılık gösterebilir. Bazı programlarda eğitim süresi 2 yıl, bazılarında ise 2,5 veya 3 yıl olabilir. Eğitim süresi programın yapılandırmasına, ders içeriğine ve staj gibi pratik uygulamaların süresine bağlı olarak değişebilir.

        Eğitim süresi boyunca öğrencilere, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi işlemlerinin teorik ve pratik bilgisi verilir. Laboratuvar çalışmaları, uygulamalı dersler ve staj programları, öğrencilerin bu alanda beceri kazanmasını sağlar. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği mezunları ne iş yapar? Eğitim süresi sonunda öğrenciler, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği ön lisans diploması alır ve mezuniyet sonrası iş olanaklarına sahip olurlar.

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        Bu bağlamda mezunlar; sağlık kurumları, laboratuvarlar, sterilizasyon merkezleri ve endüstriyel tesisler gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler. Mezunlar, enfeksiyon kontrolü ve hijyenin sağlanması için dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerini yönetme ve uygulama konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca sağlık ekiplerine teknik destek sağlayabilir, sterilizasyon ve dezenfeksiyon protokollerini takip edebilir ve enfeksiyon riskini azaltmak için gerekli önlemleri alabilirler.

        Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Mezunları İş Olanakları

        Bu bölümün mezunları, sağlık sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalışma fırsatı bulurlar. Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi işlemlerini yönetme ve uygulama konusunda uzmanlaşmıştırlar. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği mezunları iş olanakları ise bireyin kabiliyetlerine, deneyimlerine ve kişisel tercihlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

        Genellikle sağlık sektöründe çalışma fırsatları bulurlar. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği mezunları nerede çalışır? Hastaneler, sağlık merkezleri, klinikler, tıp ve diş hekimliği merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında sterilizasyon ve dezenfeksiyon departmanlarında görev alabilirler. Bu departmanlarda tıbbi araçların sterilizasyonunu gerçekleştirerek enfeksiyon riskini minimize etmeye yardımcı olurlar. Ayrıca cerrahi aletlerin temizliği, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu gibi önemli görevler üstlenirler.

        Mezunlar laboratuvarlarda da çalışabilirler. Mikrobiyoloji laboratuvarları, biyokimya laboratuvarları ve diğer araştırma laboratuvarları gibi alanlarda, laboratuvar malzemelerinin sterilizasyonunu ve hijyenini sağlama görevini üstlenebilirler. Bu, laboratuvar çalışmalarının güvenliğini ve doğruluğunu sağlamak için önemlidir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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