DGS 2026 SON BAŞVURU TARİHİ: DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları ne zaman sona eriyor?
2026 DGS için geri sayım başladı! Başvuru sürecinin son gününe yaklaşılırken, sınav tarihi ve kritik detaylar adayların gündeminde. Peki DGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte sona eriyor? İşte kaçırmamanız gereken o tarihler…
DGS 2026 NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2026 yılında 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav, ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Adaylar, belirlenen tarihte sayısal ve sözel testlerden oluşan oturumda ter dökerken, sınav sonuçları doğrultusunda tercih sürecine katılarak eğitim hayatlarında yeni bir adım atma fırsatı elde edecek.
DGS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?
DGS başvuruları, 2 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona erecek; adayların işlemlerini son ana bırakmamaları önem taşıyor.