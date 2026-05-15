DGS başvuru ekranı: DGS başvuruları nereden yapılır? DGS 2026 ne zaman?
Kariyer planlarını şekillendiren milyonlarca öğrenci ile ön lisans eğitimini lisans seviyesine taşımak isteyen mezunların beklediği açıklama geldi. Uzun süredir merakla takip edilen DGS başvuru süreci resmen başladı. İşte DGS başvuruları ile ilgili detaylar...
DGS 2026 NE ZAMAN?
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınav başvuruları 15 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacaktır.
Adaylar, başvurularını 15 Mayıs 2026 saat 10.00’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecekleri gibi, https://ais.osym.gov.tr adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da yapabileceklerdir. Başvuru merkezlerinden yapılacak işlemler ise yalnızca resmî çalışma günleri ve mesai saatleri içinde kabul edilecektir.
