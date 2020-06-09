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DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM 2020 DGS başvuruları başladı mı?

DGS başvuruları için adayların geri sayımı bugün bitiyor. Bugün başvurular alınmaya başlanacak. ÖSYM'nin 2020 DGS başvuru kılavuzunu yayınlaması ile birlikte tüm detaylar netleşecek. Peki ÖSYM 2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

DGS

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular başladı mı? soruları adayların gündeminde. DGS, ön lisans eğitimi alan adayların 4 yıllık lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlarla birlikte ÖSYM'nin takviminde de değişiklikler oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır." denildi. ÖSYM'nin 2020 DGS başvuru tarihi haberimizde.

DGS BAŞVURU KILAVUZU 2020 YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 - 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. Ancak henüz DGS başvuru kılavuzu yayınlanmadığı için başvurular başlamadı. DGS başvuru kılavuzunun sabah saatlerinde yayınlanması ve adaylardan başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

DGS NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak.

2019 DGS SORULARI İÇİN TIKLAYIN

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

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