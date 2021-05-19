DGS başvuru tarihleri ne zaman? 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar? Sorusu adayların gündeminde. Dikey Geçiş Sınavı, ön lisans eğitimi alan adayların 4 yıllık lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. İşte 2021 DGS sınav tarihi ve başvuru ücreti ile ilgili detaylar haberimizde...

2021 DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

DGS SINAVI BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Kazanılan puanların sadece sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli olacağı 2021 DGS sınavı başvuruları 21.05.2021-31.05.2021 tarihleri arasında alınacak.

2021 DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları, ÖSYM takvimine göre, 12.08.2021 tarihinde açıklanacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?

DGS başvuru ücreti henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.