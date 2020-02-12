DGS, ön lisans eğitimi alan adayların 4 yıllık lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Üniversite sınavı olan YKS başvurularının alındığı bu günlerde, DGS adayları da başvuruların başlayacağı tarihi merak ediliyor. ÖSYM'nin 2020 DGS takvimi haberimizde.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS başvuruları 2020 sınavı için 13 Mayıs 2020 tarihinde başlayacak. Başvurular 20 Mayıs saat 23.59'a kadar adaylardan alınacak. Diğer detaylar ise ÖSYM'nin 2020 DGS başvuru kılavuzunu yayımlaması ile birlikte cevap bulacak.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 5 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

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DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.