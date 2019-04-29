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DGS başvuru nasıl yapılır? Sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ön lisan mezunlarının lisans öğrenimine geçiş yapabilmeleri gerçekleştirilen DGS için geri sayım başladı. DGS başvuruları 26 Nisan'da ÖSYM'nin resmi internet sitesinde duyuruldu. Son başvuru tarihi ise 8 Mayıs 2019 olarak belirlendi. Peki, DGS başvuru nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?
DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR 2019
DGS başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler DGS BAŞVURU İÇİN TIKLA
internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra başvurularını yapabilecekler. İnternet üzerinden başvurular yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS 2019 başvuru ücreti 120,00 TL olarak belirlendi.
DGS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
2019 DGS SINAVI NE ZAMAN?
DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.
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