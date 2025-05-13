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        DGS başvurusu ne zaman? 2025 DGS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

        Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuruları ÖSYM tarafından başlatılacak. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık fakülte eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler DGS başvurularını tamamladıktan sonra sınava girecek. Peki DGS başvurusu ne zaman? DGS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 08:57 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:57
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        DGS başvuru tarihi belli oldu. 2025 DGS başvuruları, adayların internet üzerinden kolayca yapabileceği şekilde düzenlendi. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla yapabilecekler. İşte DGS başvuru tarihi ve tüm bilgiler

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        DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav başvuru tarihlerini açıkladı ve adayların başvurularını 2 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini belirtti. Bu tarihlerde yapılmayan başvurular için geç başvuru süreci ise 13 Haziran 2025'te sona erecek.

        DGS BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

        2025 DGS başvuruları, adayların internet üzerinden kolayca yapabileceği şekilde düzenlendi. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla yapabilecekler. Ayrıca, başvuru işlemleri, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

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        DGS 2025 TARİHİ NE ZAMAN?

        2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

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