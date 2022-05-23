Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DGS başvurusu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 DGS başvuru ücreti nereye ödenecek?

Dikey Geçiş Sınavı başvuru sürecine saatler kalırken sınava girecek olanlar "DGS başvurusu ne zaman, saat kaçta bitiyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Başvuru işlemini geçekleştiremeyenler DGS başvuru sürecini yakından takip ederken başvuru ücreti nereye ödenecek sorusu gündeme geldi. Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...

  • 01
    DGS başvurusu son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 DGS başvuru ücreti nereye ödenecek?

    13 Mayıs 2022 Cuma günü başlayan DGS başvuru sürecinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS başvuruları https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabilecek. Peki DGS başvurusu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 DGS başvuru ücreti nereye ödenecek? İşte detaylar...
  • 02
    DGS başvurusu son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 DGS başvuru ücreti nereye ödenecek?

    DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

    Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuruları 13 Mayıs Cuma günü başladı. 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayan başvurular, 23 Mayıs 2022 tarihinde saat 23:59’da son bulacak. Geç başvurular ise 31 Mayıs tarihinde yapılacak.
  • 03
    DGS başvurusu son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 DGS başvuru ücreti nereye ödenecek?

    DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM DGS kılavuzunda belirtilene göre sınav ücreti 190 TL olarak belirlendi. Geç başvuru döneminde başvuran adaylar, 280 TL ödeyecek. Başvuru bedeli başvuru tarihinin sonuna kadar ödenmeli.
  • 04
    DGS başvurusu son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 DGS başvuru ücreti nereye ödenecek?

    DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    2022 DGS başvuruları ÖSYM aday işlemleri AİS öğrenci sistemi ile yapılacak. Başvuru ücreti online olarak ödenebilecek. Bu noktada adayarın geçerli bir ÖSYM fotoğrafı olması önemli.

    Dikey Geçiş sınavı başvurusu yapmak için...
  • 05
    DGS başvurusu son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 DGS başvuru ücreti nereye ödenecek?

    DGS SINAVI NE ZAMAN 2022?

    31 Mayıs'ta son başvuruları biten DGS'nin sınav tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.
  • 06
    DGS başvurusu son başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 DGS başvuru ücreti nereye ödenecek?

    DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.