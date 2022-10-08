DGS EK TERCİH BAŞVURU TARİHLERİ

İlk sefer herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, DGS ek tercihlerinde bir kez daha seçim yapacak.

Yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih başvurularını 4 – 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapabilir.