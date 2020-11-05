2020 DGS ek tercihleri yani 2 yılık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı ek tercihleri bugün resmen başladı. İlk tercihlerinde dört yıllık bir bölüme geçiş yapmaya hak kazanmayan ön lisans öğrencileri şanslarını 2020 DGS ek tercihleri kapsamında arayacak.

Öğrencilerin cevabını en çok merak ettiği "DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?" ve "DGS ek tercih kontenjanları 2020 yayınlandı mı?" soruları da bugün ÖSYM tarafın yapılan son dakika açıklamasının ardından cevabını buldu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı. Kılavuz içerisinden 2020 DGS ek kontenjan bilgisine de ulaşılabilecek. Yani 2020 DGS ek tercih kılavuzu ve DGS ek tercih kontenjanları açıklandı.

Aşağıdaki linklere tıklayarak 2020 DGS ek tercih kontenjan bilgileri ve 2020 ek tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

DGS EK TERCİH KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Merakla araştırılan soru bugün ÖSYM tarafından yapılan açıklmanın ardından cevabını buldu. DGS tercihleri bugün resmen başladı. Tercihler ise 11 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek. ek tercih yapmak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin Aday İşleri Syafası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

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