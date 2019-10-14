DGS ek tercih sonuçları, 2 yıllık programdan 4 yıllık üniversite programa geçiş yapmak isteyen adayların gündeminde. DGS sonuçlarına göre 8 bin 442 aday daha tercih ettikleri 4 yıllık üniversite programlarından birine yerleştirildi. 2019 DGS ek tercihleri ile ilgili detaylar ve sonuç sorgulama ekranı haberimizde.
DGS TERCİH SONUÇLARI 2019
ÖSYM aşağıdaki açıklama ile DGS ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu:
"2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir."
DGS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
|Program Türü
Tercih Yapan Toplam Aday Sayısı
|Program Sayısı
|Kontenjan Sayısı
|Yerleşen Aday Sayısı
|Boş Kalan Kontenjan Sayısı
|Örgün Öğretim
|2.446
|4.182
|2.643
|1.539
|İkinci Öğretim
|185
|268
|253
|15
|İkinci Öğretim
|15
|620
|435
|185
|Açıköğretim
|22
|44.763
|5.111
|39.652
|TOPLAM
|30.067
|2.668
|49.833
|8.442
|41.391
DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK PUANLAR
YORUMLAR