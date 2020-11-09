DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk tercihlerinde dört yıllık lisans bölümlerine yerleşemeyen veya istediği bölüme giremeyenler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Öte yandan DGS ek tercihleri son tarihi de merak ediliyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yayınlanacak? İşte, merak edilip araştırılanlar...

DGS EK TERCİHLERİ SON TARİHİ NE ZAMAN?

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Merakla araştırılan soru bugün ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından cevabını buldu. DGS tercihleri bugün resmen başladı. Tercihler ise 11 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek. ek tercih yapmak isteyen öğrenciler ÖSYM'nin Aday İşleri Sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Sonuçların 11 Kasım'daki son tercih süresinin dolmasının ardından yaklaşık bir haftalık sürede açıklanması bekleniyor. Ancak bu bilgi de henüz kesinlik taşımıyor.