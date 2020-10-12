DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Sorusu öğrenciler tarafından sıkça merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. DGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir üniverasiteye yerleşemeyen öğrenciler, kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için başvuruda bulunacak. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.

DGS EK TERİCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2020

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.