DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusu sınava girecek adayların gündeminde. ÖSYM, geçtiğimiz günlerde DGS sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. DGS, ön lisans eğitimi alan adayların 4 yıllık lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. ÖSYM 2020 DGS sınavı ile ilgili detaylar haberimizde.

DGS SINAV YERİ SORGULAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada: "Uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

DGS SINAV YERİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM adayları, sınav sabahı saat 10.00’dan sonra sınav binasına kimsenin alınmayacağı konusunda da uyardı.

DGS NE ZAMAN? 2020

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları)

yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS: DİKEY GEÇİŞ SINAVI NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.