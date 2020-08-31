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DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama 2020

DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lisans eğitim almak isteyen öğrenciler ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Konuyla ilgili açıklama geldi.

DGS sınav sonuçları

ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.


DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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