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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 DGS sonuç açıklama tarihi...

Eğitimlerini 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen önlisans mezunlarının girdiği DGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Büyük bir heyecanla DGS sınav sonuçlarını bekleyen lisans adayları sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. İşte DGS açıklama tarihi...

15.08.2018 - 11:14 | Güncelleme:

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlayan DGS sınavı Temmuz ayında yapılmıştı. Sınava giren adaylar sınav sonuçları için gün sayarken DGS sonuçlarının açıklama tarihi de yaklaştı. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2018?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS SONUCU İLE BİR YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINA YERLEŞTİRİLDİĞİMDE GELECEK YIL PUANIM DÜŞER Mİ?
Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

2018-DGS SINAV SONUCUMU DAHA SONRA KULLANABİLİR MİYİM?
Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDE MEVCUT OLAN GEÇERLİ FOTOĞRAFIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki belgeler ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.
a) Genel Amaçlı Dilekçe örneği,
b) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti,
c) Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
d) Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten (varsa) belge

 

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