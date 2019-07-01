DGS sınavında 4 yıllık lisans eğitimine geçmek isteyen adaylar ter döktü. DGS sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından sınavın ardından yayınlanan soru ve cevap anahtarlarını kontrol ediyor. Adaylar kendi cevaplarını cevap anahtarı ile kıyaslayarak puanlarını ve başarını tahmin etmeye çalışıyor. İşte ÖSYM 2019 DGS sınav sonuçlarına dair detaylar...

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 30 Haziran Pazar günü yani dün adayların katılımıyla gerçekleştirilen DGS sınavı ÖSYM'nin takvimine göre 25 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM sınavın ardından dün akşam saatlerinde DGS soru ve cevaplarını yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

DGS SORU VE CEVAPLARIN YÜZDE 10'LUK BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYIN

DGS SORU VE CEVAPLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."