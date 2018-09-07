DGS, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor. Sınava katılan ve 16 Ağustos tarihinde sonuçlarını öğrenen adaylar tercih döneminin başlamasını heyecanla bekliyordu. ÖSYM, DGS tercihlerinin bugün yani 7 Eylül tarihinde başlayacağını duyurdu. İşte DGS tercihleri hakkında detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM'nin resmi sitesinden yayınladığı duyuru şöyle;

"2018 DGS tercih işlemleri, 07 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00'da başlayacak, 14 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin öğrencilerin işlemlerini kolay ve rahatlıkla yapabilmeleri adına kurduğu ÖSYM AİS sisteminden bireysel olarak yapabilecek. Sisteme TC kimlik no ve ÖSYM şifreleriyle giriş yapacak. 14 Eylül yani DGS tercih dönemi bitene kadar tercihleri üzerinde düzenlemeler yapılabilinecek.

ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzunda yayınladığı metin şöyle;

"Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2018-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Tercih işlemleri 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir.

Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır."

ÖSYM'nin tercih kılavuzunda bahsedilen tablolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

TABLO-1. MERKEZÎ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

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