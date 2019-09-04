2019 DGS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfasından yayınlandı. Ön lisans mezunu milyonlarca genç eğitimlerini Lisans'a tamamlamak için Haziran ayında Dikey Geçiş Sınavı'na girmiş ardından da tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. ÖSYM Başkanı Twitter hesabından sonuçların açıklandığını duyurdu.

DGS TERCİH SONUÇLARI 2019

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapığı açıklamada, 'Değerli DGS adaylarımız, 30 Haziran 2019 tarihinde uyguladığımız 2019-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder eğitim hayatınızda başarılar dilerim' dedi.

DGS TERCİH SONUÇLARI 2019

DGS KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül'de yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

DGS TERCİHLERİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecek.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak başvuru, sınavın uygulanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme esasları yine kurum tarafından belirleniyor.