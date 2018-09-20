DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 7 Eylül'de yayımlanan tercih kılavuzuyla birlikte başlayan DGS tercih süreci 14 Eylül'de sona ermişti. ÖSYM bugün DGS sonuçlarının açıklandığını, resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Adaylar Tc kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte AİS üzerinden sonuçları sorgulayabilirler. İşte 2018 DGS tercih sonuçları sorgulama...

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM, DGs tercih sonuçlarını erişime açtığını aşağıdaki açıklama ile adaylara duyurdu:

"2018-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Eylül 2018 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir."

DGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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