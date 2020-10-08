DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında alındı ve DGS yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler DGS üniversite kayıtlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte cevaplar...

DGS 2020 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS 2020 E-KAYIT NASIL YAPILIR?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

DGS ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN TIKLAYIN

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.