DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce adayın heyecanla beklediği 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları dün ÖSYM Başkanı Aygün'ün yaptığı duyuru ile açıklandı. DGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabilir. İşte 2019 ÖSYM ile DGS yerleştirme sonuçları sorgulama...

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

DGS tercihleri 21-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti. DGS tercih sonuçları dün açıklandı. DGS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2019 DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül'de yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

EN AZ BOŞ KONTENJAN İKİNCİ ÖĞRETİMDE

Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.